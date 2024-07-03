...

Bima Arya Temui Dedi Mulyadi di Subang, Sinyal Berpasangan di Pilkada Jabar?

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 23:30 WIB
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mengunjungi kediaman Dedi Mulyadi di Subang, Jawa Barat, Rabu (3/7) sore.
 
Dedi Mulyadi mengaku kunjungan Bima Arya tersebut merupakan silaturahmi biasa namun pada Pilgub Jabar 2024 tidak menutup kemungkinan mereka akan berpasangan. Namun, mereka mengaku menunggu keputusan partai terkait akan berkoalisi atau tidak dalam Pilkada Jabar 2024.
 
Dalam kunjungannya tersebut, Bima Arya memberikan pohon laja dan Durian kepada Dedi Mulyadi sementara Dedi Mulyadi memberikan teko teh kepada Bima Arya.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

(rns)

