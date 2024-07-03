Pabrik Narkoba terbesar di Indonesia digerebek polisi di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Rabu (3/7).

Polisi mengamankan 1,2 ton tembakau gorila, puluhan ribu ekstasi dan xanax hingga 40 kg bahan baku ekstasi. Pabrik narkoba berkedok kantor EO juga terlihat sepi layaknya rumah kosong.

Polisi telah menangkap 8 tersangka, mereka memiliki peran sebagai peracik narkoba, helper, pengedar hingga kurir

Mereka meracik narkoba dipandu via zoom oleh seorang warga negara asing yang kini masih buron. Dalam sehari pabrik narkoba ini mampu memproduksi hingga 1,2 ton tembakau gorila dan 4.000 butir ekstasi.

