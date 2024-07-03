...

Polisi Gerebek Pabrik Narkoba Terbesar di Indonesia Bermodus Kantor EO

Deni Irwansyah, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 23:00 WIB
Pabrik Narkoba terbesar di Indonesia digerebek polisi di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Rabu (3/7).
 
Polisi mengamankan 1,2 ton tembakau gorila, puluhan ribu ekstasi dan xanax hingga 40 kg bahan baku ekstasi. Pabrik narkoba berkedok kantor EO juga terlihat sepi layaknya rumah kosong. 
 
Polisi telah menangkap 8 tersangka, mereka memiliki peran sebagai peracik narkoba, helper, pengedar hingga kurir
 
Mereka meracik narkoba dipandu via zoom oleh seorang warga negara asing yang kini masih buron. Dalam sehari pabrik narkoba ini mampu memproduksi hingga 1,2 ton tembakau gorila dan 4.000 butir ekstasi.
 
Kontributor: Deni Irwansyah

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

