Pohon setinggi 6 meter di Jalan Gatot Subroto tumbanu usai hujan disertai angin kencang di Jakarta, Rabu (3/7) sore.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pohon tumbang menutup badan jalan hingga menyebabkan kemacetan.

Petugas tengah berupaya mengevakuasi pohon agar kemacetan segera terurai mengingat jalan Gatot Subroto menjadi salah satu titik kemacetan saat jam pulang kantor.

