Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan tergenang usai hujan deras melanda sejumlah wilayah Jakarta, Rabu (3/7) sore.
Genangan air membuar arus lalu lintas terganggu, pemotor memilih lewat trotoar untuk menghindari genangan air. Warga menduga banjir yang kerap terjadi usai hujan deras akibat gorong-gorong yang tersumbat
Ruas jalan Kemang Raya merupakan salah satu langganan banjir di Jakarta.
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
