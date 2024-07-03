Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan tergenang usai hujan deras melanda sejumlah wilayah Jakarta, Rabu (3/7) sore.

Genangan air membuar arus lalu lintas terganggu, pemotor memilih lewat trotoar untuk menghindari genangan air. Warga menduga banjir yang kerap terjadi usai hujan deras akibat gorong-gorong yang tersumbat

Ruas jalan Kemang Raya merupakan salah satu langganan banjir di Jakarta.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(rns)

