Langganan Banjir, Kawasan Kemang Raya Terendam Usai Hujan Deras di Jakarta

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 19:16 WIB
Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan tergenang usai hujan deras melanda sejumlah wilayah Jakarta, Rabu (3/7) sore.
 
Genangan air membuar arus lalu lintas terganggu, pemotor memilih lewat trotoar untuk menghindari genangan air. Warga menduga banjir yang kerap terjadi usai hujan deras akibat gorong-gorong yang tersumbat
 
Ruas jalan Kemang Raya merupakan salah satu langganan banjir di Jakarta.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(rns)

