Gunung Merapi Luncurkan 46 Kali Guguran Material Vulkanik Hari Ini

Gunanto Farhan, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 19:00 WIB
Aktivitas vulkanik gunung merapi hingga kini terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam
 
Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan 46 kali guguran material vulkanik
 
Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status gunung Merapi pada level 3 Siaga. Sementara itu, warga juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu
 
Reporter : Gunanto Farhan
Produser : Febry Rachadi

