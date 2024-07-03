Aktivitas vulkanik gunung merapi hingga kini terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam
Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan 46 kali guguran material vulkanik
Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status gunung Merapi pada level 3 Siaga. Sementara itu, warga juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu
Reporter : Gunanto Farhan
Produser : Febry Rachadi
