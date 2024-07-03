Aktivitas vulkanik gunung merapi hingga kini terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam

Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan 46 kali guguran material vulkanik

Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status gunung Merapi pada level 3 Siaga. Sementara itu, warga juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu

Reporter : Gunanto Farhan

Produser : Febry Rachadi

