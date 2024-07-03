Polisi menangkap dua jambret berinisial U dan MR yang sempat viral di car free day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Terlihat keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan di borgol tertunduk lesu usai ditangkap

Polisi menciduk dua pelaku jambret di CFD Sudirman, Jakarta Pusat berinisial U dan MR yang viral di media sosial

Adapun pelaku diketahui merupakan profesional jambret dan sudah 3 kali beraksi. Polisi akan terus mengembangkan kasus tersebut, salah satunya dengan mendalami ada tidaknya penadah barang hasil curian dari kedua pelaku

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser : Febry Rachadi

(rns)

