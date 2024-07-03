Inilah tampilan layar saat situs Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan diretas Hacker. Terlihat seketika laman situs KPU Tangerang Selatan berubah menjadi website judi online
Meski demikian, KPU Tangerang Selatan memastikan seluruh data aman dan tidak ada yang hilang
Muhammad Taufik Mizan selaku Ketua KPU Tangerang Selatan mengatakan jika membenarkan bila situsnya diretas hacker. Ia menambahkan bila pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran atau take down situs guna pencegahan
Pihak KPU akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk lebih memperketat keamanan situs guna mencegah kejadian serupa
Kontributor : Nunung Purnomo
Produser : Febry Rachadi
(rns)
