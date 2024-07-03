Inilah tampilan layar saat situs Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan diretas Hacker. Terlihat seketika laman situs KPU Tangerang Selatan berubah menjadi website judi online

Meski demikian, KPU Tangerang Selatan memastikan seluruh data aman dan tidak ada yang hilang

Muhammad Taufik Mizan selaku Ketua KPU Tangerang Selatan mengatakan jika membenarkan bila situsnya diretas hacker. Ia menambahkan bila pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran atau take down situs guna pencegahan

Pihak KPU akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk lebih memperketat keamanan situs guna mencegah kejadian serupa

Kontributor : Nunung Purnomo

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News