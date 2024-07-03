...

Kebakaran Melanda Gudang Perabotan di Bekasi, 1 Keluarga Terjebak

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2024 11:20 WIB
Kebakaran melanda gudang perabotan di Bekasi, Rabu (3/7) siang. Lokasi tepatnya di Jalan H.Djain RT02/RW08, Jatikramat, Bekasi. 
 
Satu keluarga diduga terjebak pada peristiwa kebakaran tersebut. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak pukul 07.00 WIB.
 
Petugas damkar hingga kini masih melakukan upaya pemadaman api. Sejumlah bagian dari gudang perabotan sudah hangus terbakar.
 
Beruntung lima karyawan gudang berhasil menyelamatkan diri. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. 
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Akira AW

(fru)

