Angka penderita penyakit DBD di Tangerang Selatan, Banten, mengalami peningkatan, Rabu (3/7). Dinkes mencatat awal Januari-Juni, penderita DBD mencapai 600 kasus atau naik 130 persen.

Guna mengantisipasi lonjakan, pemerintah telah mempersiapkan pelayanan medis di sejumlah RS. Pemerintah Tangerang Selatan juga mengimbau kepada warganya agar selalu menjaga kebersihan.

Kontirbutor: Nunung Purnomo

Produser: Akira AW

