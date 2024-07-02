Promotor resmi umumkan harga tiket fan meeting Kim Ji-won yang digelar di Jakarta International Expo Theatre Kemayoran. Dalam pengumuman resmi tersebut, harga fan meeting bertajuk Kim Ji-won 1st Fan Meeting Tour (Be My One) in Jakarta tersebut dibuka dengan harga Rp1,55 juta hingga Rp2,95 juta.

Tiket fan meeting Kim Ji-won terbagi menjadi empat kategori dengan VVIP sebagai kategori termahal seharga Rp2,95 juta. Katagori Platinum dibanderol seharga Rp2,75 juta, kategori Gold seharga Rp2,05 juta, dan Silver sebagai kategori termurah seharga Rp1,55 juta.

Tim Liputan iNews

