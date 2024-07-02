...

Harga Tiket Fan Meeting Kim Ji-won Resmi Diumumkan, Segini Besarannya!

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 07:37 WIB
Promotor resmi umumkan harga tiket fan meeting Kim Ji-won yang digelar di Jakarta International Expo Theatre Kemayoran. Dalam pengumuman resmi tersebut, harga fan meeting bertajuk Kim Ji-won 1st Fan Meeting Tour (Be My One) in Jakarta tersebut dibuka dengan harga Rp1,55 juta hingga Rp2,95 juta. 
 
Tiket fan meeting Kim Ji-won terbagi menjadi empat kategori dengan VVIP sebagai kategori termahal seharga Rp2,95 juta. Katagori Platinum dibanderol seharga Rp2,75 juta, kategori Gold seharga Rp2,05 juta, dan Silver sebagai kategori termurah seharga Rp1,55 juta.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

