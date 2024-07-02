...

400 Ribu Tiket Whoosh Terjual selama Musim Liburan Sekolah

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 14:00 WIB
Penjualan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami peningkatan sepanjang musim liburan sekolah. Tercatat 400 ribu penumpang menggunakan Whoosh selama momen liburan, Selasa (2/7). 
 
Hal tersebut dikatakan General Manager Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa. Menurutnya, tiket perjalanan Whoosh selama musim liburan periode 14 Juni hingga 7 Juli 2024 telah terjual sekitar 400 ribu tiket.
 
PT KCIC juga mencatat jumlah penumpang yang sudah menggunakan Whoosh pada pertengahan Juni mencapai 320 ribu penumpang. Untuk mengapresiasi masyarakat yang antusias menaiki Whoosh, PT KCIC telah bekerjasama dengan sejumlah tempat wisata dan kuliner.
 
