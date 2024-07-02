...

Pemuda Ganteng di Blitar Sulap Limbah Kain Jeans jadi Cuan

Robby Ridwan, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 08:31 WIB
Pemuda di Blitar, Jawa Timur, "menyulap" limbah kain jeans menjadi pakaian dan barang-barang lainnya. Ide usaha ini berawal dari keprihatinannya setelah melihat banyaknya limbah kain jeans yang tidak digunakan lagi.
 
Pemuda 20 tahun ini membuat busana bernilai tinggi. Dalam produksinya, ia membutuhkan waktu tiga hari untuk membuat satu busana. Atas kreasinya, pemuda ini setiap bulannya bisa menghasilkan uang jutaan rupiah.
 
