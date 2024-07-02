Jelang Pilgub DKI Jakarta, PDIP hingga kini belum memutuskan atau merekomendasikan sosok yang diusung. Seketaris Jendral PDIP Hasto Kristanto yang ditemui di kediamannhya di kota Bekasi, mengatakan PDIP masih terus berkomunikasi dengan partai lain.

Meski demikian PDIP akan tetap mendorong kader-kader sendiri seperti Andhika Pratama hingga Pramono Anung untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Reporter : Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

