Seorang copet babak belur dihajar massa saat terpergok menggasak 4 ponsel milik penjemput jemaah haji di kawasan Tigaraksa, Banten, Selasa (2/7) siang.

Warga yang kesal silih berganti melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Beruntung pelaku akhirnya selamat dari amuk massa setelah polisi yang sedang berjaga di lokasi kejadian mengamankan ke Polresta Tangerang.

Reporter : Aimarani

Produser: Reza Ramadhan

