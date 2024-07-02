Seorang copet babak belur dihajar massa saat terpergok menggasak 4 ponsel milik penjemput jemaah haji di kawasan Tigaraksa, Banten, Selasa (2/7) siang.
Warga yang kesal silih berganti melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Beruntung pelaku akhirnya selamat dari amuk massa setelah polisi yang sedang berjaga di lokasi kejadian mengamankan ke Polresta Tangerang.
Reporter : Aimarani
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
