Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku tengah mempertimbangkan kader internal untuk diusung di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024. Salah satunya seperti Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda hingga Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Namun, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini juga mengaku telah mendapat usulan untuk mengusung figur di luar partai, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia berkata, usulan itu datang dari kader PKB di daerah dan juga masyarakat Jabar.

Hal ini disampaikan Gus Jazil saat ditemui di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, usulan itu datang lantaran Sandiaga memiliki keturunan darah dari Jabar. Kendati begitu, Gus Jazil menegaskan, pihaknya masih memcermati usulan Sandiaga bisa diusung di Pilkada Jabar 2024.

Berkaitan dengan itu, kata Gus Jazil, pihaknya tengah menjejako komunikasi dengan partai politik (parpol) lain seperti PKS. "PKB saya dapat info melakukan pendekatan juga dengan PKS, cukup untuk koalisi, tapi nanti siapa pasangannya. Kalau misalkan pak sandiaga bersama dengan siapa, ini juga rumit seperti yang terjadi di DKI," ucap Gus Jazil.

Terlepas dari itu, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, pemilihan figur untuk Pilkada Jabar sama seperti di daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

