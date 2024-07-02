...

Bursa Pilkada Jawa Barat, PKB Akui Ada Usulan untuk Usung Sandiaga Uno

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 21:35 WIB
A A A
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku tengah mempertimbangkan kader internal untuk diusung di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024. Salah satunya seperti Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda hingga Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.
 
Namun, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini juga mengaku telah mendapat usulan untuk mengusung figur di luar partai, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia berkata, usulan itu datang dari kader PKB di daerah dan juga masyarakat Jabar.
 
Hal ini disampaikan Gus Jazil saat ditemui di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
 
Menurutnya, usulan itu datang lantaran Sandiaga memiliki keturunan darah dari Jabar. Kendati begitu, Gus Jazil menegaskan, pihaknya masih memcermati usulan Sandiaga bisa diusung di Pilkada Jabar 2024. 
 
Berkaitan dengan itu, kata Gus Jazil, pihaknya tengah menjejako komunikasi dengan partai politik (parpol) lain seperti PKS. "PKB saya dapat info melakukan pendekatan juga dengan PKS, cukup untuk koalisi, tapi nanti siapa pasangannya. Kalau misalkan pak sandiaga bersama dengan siapa, ini juga rumit seperti yang terjadi di DKI," ucap Gus Jazil.
 
Terlepas dari itu, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, pemilihan figur untuk Pilkada Jabar sama seperti di daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.
 
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini