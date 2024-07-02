Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kehadiran Cabup/Cawabup Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024)

Kedua pasangan calon bakal menerima surat dukungan maju Pilkada Kutai Timur 2024

Diketahui duet Army telah mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari PKS dan Partai Perindo, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2024 mendatang

Syaikhu berharap SK ini menjadi penanda awal dari kemenangan pasangan duet koalisi dari PKS dan Partai Perindo di Kutai Timur

