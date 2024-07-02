...

Didukung PKS-Perindo, Pasangan Ardiansyah-Wahyunadi Siap Maju Pilbup Kutai Timur

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 16:00 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kehadiran Cabup/Cawabup Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024)
 
Kedua pasangan calon bakal menerima surat dukungan maju Pilkada Kutai Timur 2024 
 
Diketahui duet Army telah mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari PKS dan Partai Perindo, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2024 mendatang
 
Syaikhu berharap SK ini menjadi penanda awal dari kemenangan pasangan duet koalisi dari PKS dan Partai Perindo di Kutai Timur
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi

(rns)

