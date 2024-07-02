...

Parkir Liar, Petugas Dishub Gelar Operasi Cabut Pentil di Jakarta Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 15:30 WIB
Petugas satuan pelaksana Dinas Perhubungan Kecamatan Kembangan menggelar razia cabut pentil. Petugas menyasar ke Jalan Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat.
 
Sejumlah pemilik kendaraan yang mengetahui kedatangan petugas langsung menyelamatkan kendaraannya. Meski demikian, petugas tetap mencabut pentil sepeda motor yang tak ada pemiliknya dan parkir di bahu jalan.
 
Razia ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah adanya motor yang parkir di bahu jalan dan trotoar. Sedikitnya 32 sepeda motor terjaring operasi cabut pentil. 
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Febry Rachadi

(fru)

