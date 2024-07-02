Petugas satuan pelaksana Dinas Perhubungan Kecamatan Kembangan menggelar razia cabut pentil. Petugas menyasar ke Jalan Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat.

Sejumlah pemilik kendaraan yang mengetahui kedatangan petugas langsung menyelamatkan kendaraannya. Meski demikian, petugas tetap mencabut pentil sepeda motor yang tak ada pemiliknya dan parkir di bahu jalan.

Razia ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah adanya motor yang parkir di bahu jalan dan trotoar. Sedikitnya 32 sepeda motor terjaring operasi cabut pentil.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Febry Rachadi

(fru)

