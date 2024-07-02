Beginilah suasana keseruan anak-anak mengikuti lomba balap sepeda dorong (pushbike race) yang diadakan Satlantas Polrestabes Surabaya. Lomba tersebut diadakan untuk memeriahkan HUT ke-78 Bhayangkara.

Diikuti 230 peserta dari dalam dan luar Kota Surabaya. Peserta balapan ini terbagi dalam beberapa kategori kelompok umur 5 sampai 10 tahun.

Perlombaan ini juga dapat memperkenalkan dan mendekatkan anak-anak dengan pihak Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas.

Reporter: Nursyafei

Produser: Febry Rachadi

