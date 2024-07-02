...

Detik-Detik Mobil Damkar Ditabrak Kereta Api di Indramayu

Toiskandar, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 14:30 WIB
Sebuah mobil pemadam kebakaran (damkar) Pemkab Indramayu rusak parah usai tertabrak kereta api. Kejadian itu terjadi di jalur hulu Stasiun Hargeulis, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024).
 
Awalnya mobil damkar tersebut melaju hendak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di daerah Bantarwaru. Diduga mobil pemadam kebakaran mogok di tengah perlintasan.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Lima anggota damkar sempat menyelamatkan diri keluar dari mobil.
 
Kontributor: Toiskandar
Produser: Febry Rachadi

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

