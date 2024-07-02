Sebuah mobil pemadam kebakaran (damkar) Pemkab Indramayu rusak parah usai tertabrak kereta api. Kejadian itu terjadi di jalur hulu Stasiun Hargeulis, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024).

Awalnya mobil damkar tersebut melaju hendak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di daerah Bantarwaru. Diduga mobil pemadam kebakaran mogok di tengah perlintasan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Lima anggota damkar sempat menyelamatkan diri keluar dari mobil.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Febry Rachadi

(fru)

