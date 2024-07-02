Seorang ibu asal Karawang, Jabar dilaporkan anak kandungnya lantaran menuntut hak warisan. Didampingi tim kuasa hukum, Kusumawati tak mampu menahan tangis saat menceritakan kasusnya.

Ia tak percaya dirinya telah dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri ke Polda Jawa Barat. Kusumawati dilaporkan atas tuduhan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan warisan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

