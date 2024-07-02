Truk boks tanpa muatan terguling usai menabrak beton pembatas bus TransJakarta di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/7) malam. Truk boks tanpa muatan ini terguling ke arah kanan hingga membuat sopir terjepit.

Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dari posisi terguling. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir truk mengantuk. Sopir truk yang terluka kemudian langsung dilarikan ke RS Tebet.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

