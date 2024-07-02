Banjir setinggi 1 meter merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tampak sejumlah warga tetap beraktivitas seperti biasa, Selasa (2/7) pagi.

Terlihat anak-anak memanfaatkan banjir sebagai sarana bermain air. Banjir ini terjadi akibat banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya.

Warga tidak ada yang mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

