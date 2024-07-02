Banjir setinggi 1 meter merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tampak sejumlah warga tetap beraktivitas seperti biasa, Selasa (2/7) pagi.
Terlihat anak-anak memanfaatkan banjir sebagai sarana bermain air. Banjir ini terjadi akibat banjir kiriman dari Bogor dan sekitarnya.
Warga tidak ada yang mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing.
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow