Media sosial tidak pernah libur melahirkan trend baru dan nyeleneh. Kali ini cek khodam tengah naik daun. Khodam sendiri merupakan istilah tidak asing di telinga warga Indonesia.

Biasanya merujuk pada makhluk spiritual yang diyakini dimiliki seseorang sebagai penjaga atau pelindungnya. Selain itu khodam dianggap budaya dan warisan leluhur.

Namun yang viral di medsos kali ini agak lain, yaitu cek khodam online. Cek khodam online menghasilkan hal lucu dan unik. Ini yang kemudian membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya.

Tim Liputan iNews

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News