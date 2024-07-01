...

Ramai Cek Khodam di Media Sosial

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 07:30 WIB
Media sosial tidak pernah libur melahirkan trend baru dan nyeleneh. Kali ini cek khodam tengah naik daun. Khodam sendiri merupakan istilah tidak asing di telinga warga Indonesia. 
 
Biasanya merujuk pada makhluk spiritual yang diyakini dimiliki seseorang sebagai penjaga atau pelindungnya. Selain itu khodam dianggap budaya dan warisan leluhur.
 
Namun yang viral di medsos kali ini agak lain, yaitu cek khodam online. Cek khodam online menghasilkan hal lucu dan unik. Ini yang kemudian membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

