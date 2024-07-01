Wisatawan mengarungi derasnya arus Sungai Kluet di Aceh Selatan. Selain derasnya air sungai, adrenalin wisatawan juga dipacu dengan menaiki perahu stempel.

Sambil menyusuri sungai, Anda juga disuguhkan dengan keindahan pemandangan kaki Gunung Leuser. Sejuknya udara khas pengunungan juga membuat Anda tenang dan nyaman.

Anda yang suka memancing di sini juga menjadi surganya ikan kerling.

Kontributor: Ikhdar Ivan

(fru)

