Pesona Alam Halmahera Barat

Ismail Sangaji, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 15:00 WIB
Wisatawan mendaki Gunung Gamkonora di Halmahera Barat, Maluku Utara. Dari puncak Gunung Gamkonora, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang indah dengan menikmati sunset maupun sunrise. 
 
Wisatawan juga bisa menikmati Trip Baronda dengan perahu yang menyajikan spot wisata gugusan pulau-pulau kecil di pesisir Kecamatan Ibu.
 
Tak begitu jauh dari posisi sebelumnya, wisatawan diajak mendaki Bukit Sosota yang disambut keindahan terumbu karang yang masih asri dan terjaga.
 
Selain itu, Anda juga bisa mengunjungi Air Terjun Kahatola.
 
Kontributor: Ismail Sangaji

