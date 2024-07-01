...

Indahnya Pantai Batee Puteh di Meukek Aceh Selatan

Ikhdar Ivan, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 14:31 WIB
Inilah Pantai Batee Puteh atau Pantai Batu Putih di Meukek, Aceh Selatan. Pantai ini disebut batee puteh karena di pantai ini Anda akan menemui hamparan bebatuan berwarna putih yang berada di tepi pantai yang dibawa ombak dari dalam laut.
 
Pantai ini memiliki ombak yang tenang sehingga aman untuk wisatawan bermain air. Untuk menuju pantai ini dibutuhkan waktu sekira 30 menit dari pusat Kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan.
 
Kontributor: Ikhdar Ivan

(fru)

