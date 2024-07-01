Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memutuskan untuk segera mendorong pembentukan Pansus angket terkait evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Keputusan Timwas ini nantinya akan segera disampaikan ke rapat paripurna terdekat. Dasarnya adalah temuan-temuan yang didapat selama pelaksanaan haji kemarin.

Timwas merasa penting untuk memutuskan beberapa langkah-langkah untuk mengevaluasi pelaksaan ibadah haji 2024 ini.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

