Seorang jemaah haji plus asal Parepare, Sulsel, Syamsinar Yudo Tahir membagikan pengalaman pahit saat menunaikan haji tahun ini. Ia bersama rombongannya harus kucing-kucingan dengan Kepolisian Arab Saudi karena visa yang mereka miliki ternyata visa ziarah, bukan visa haji.

Sebelumnya biro perjalanan telah meyakinkan dirinya bahwa visa yang digunakan adalah visa haji, namun kepastian visa baru mereka peroleh setibanya di bandara.

Kontributor: Erwin Eka Pratama

(fru)

