Seorang pria tewas usai melompat dari lantai 10 gedung restoran tempatnya bekerja di Kebayoran. Kondisi jasad ditutupi terpal tergeletak di halaman parkir gedung. Kepolisian yang tiba dilokasi langsung menggelar olah TKP.

Belum diketahui alasan korban melompat. Jasad korban telah dibawa ke kamar jenazah RS Fatmawati guna dilakukan proses otopsi. Hal ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Reporter :Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

