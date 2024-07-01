...

Kapolri Minta Maaf Banyak Kurang Menjalani Tugas, Pastikan Komitmen Buka Kritik

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 21:20 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila Polri masih banyak kurangnya selama menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
 
Jenderal Listyo memastikan, Polri berkomitmen untuk membuka kritik hingga aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan di institusinya. Lebih jauh, Kapolri menekankan pesan Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk siap mengabdi tanpa henti untum NKRI.
 
Reporter : Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

