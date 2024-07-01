Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila Polri masih banyak kurangnya selama menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Jenderal Listyo memastikan, Polri berkomitmen untuk membuka kritik hingga aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan di institusinya. Lebih jauh, Kapolri menekankan pesan Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk siap mengabdi tanpa henti untum NKRI.

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

