Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya masih mencari keberadaan Harun Masiku. KPK memerintahkan kepada penyidik untuk menangkap Harun.

Sebelumnya, KPK memastikan akan mendalami adanya penyokong dana Harun Masiku selama dalam pelarian. Harun Masiku sendiri merupakan tersangka kasus dugaan suap PAW DPR RI yang buron selama 4 tahun.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

