Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Jokowi juga meminta Polri untuk menjaga menjaga stabilitas dan mensukseskan Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara Peringatan ke-78 Hari Bhayangkara, Pelataran Merdeka Monas, Jakarta pada sore hari ini Senin (1/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri untuk semakin lincah dan adaptif dalam mengahadapi tantangan kedepan yang semakin rumit dan penuh ketidakpastian.

Menurut Jokowi, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News