Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri untuk semakin lincah dan adaptif dalam mengahadapi tantangan kedepan yang semakin rumit dan penuh ketidakpastian.

Menurut Jokowi, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara Peringatan ke-78 Hari Bhayangkara, Pelataran Merdeka Monas, Jakarta pada sore hari ini Senin (1/7/2024).

Selain itu, kata Jokowi, dalam mengahadapi kejahatan transnasional Polri harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat Hari Bhayangkara yang ke 78 kepada seluruh keluarga besar Polri. Dirinya berterimakasih atas kerja keras Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

