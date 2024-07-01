Presiden Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan ke-78 Hari Bhayangkara, Pelataran Merdeka Monas, Jakarta, Senin (1/7) sore. Tampak Presiden Jokowi hadir ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi, turut hadir juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istrinya serta para menteri kabinet.

Jokowi yang menjadi inspektur dalam upacara tersebut juga melakukan inspeksi pasukan. Jokowi mengucapkan selamat HUT ke-78 Bhayangkara lewat karikatur yang diunggahnya di media sosialnya.

Reporter: Raka Dwi Novianto

