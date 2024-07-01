...

Terkendala Kontur Tanah, Evakuasi Korban Longsor di Blitar Terjunkan 3 Ekskavator

Robby Ridwan, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 16:20 WIB
Tim SAR gabungan masih terus mencari 1 korban tanah longsor di Desa Bumirejo, Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Korban merupakan pemilik kandang peternakan yang lokasinya tertimbun longsor.
 
Total ada 3 ekskavator dan ratusan personel diterjunkan untuk melakukan pencarian. Proses pencarian mengalami kesulitan karena kontur tanah yang basah dan berlumpur. Kondisi dasar tanah yang basah menyebabkan tanah memiliki resiko yang berbahaya.
 
Proses pencarian akan terus dilakukan, namun jika cuaca buruk akan dihentikan menghindari potensi longsor susulan.
 
Kontributor: Robby Ridwan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

