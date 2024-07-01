Tim SAR gabungan masih terus mencari 1 korban tanah longsor di Desa Bumirejo, Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Korban merupakan pemilik kandang peternakan yang lokasinya tertimbun longsor.

Total ada 3 ekskavator dan ratusan personel diterjunkan untuk melakukan pencarian. Proses pencarian mengalami kesulitan karena kontur tanah yang basah dan berlumpur. Kondisi dasar tanah yang basah menyebabkan tanah memiliki resiko yang berbahaya.

Proses pencarian akan terus dilakukan, namun jika cuaca buruk akan dihentikan menghindari potensi longsor susulan.

Kontributor: Robby Ridwan

