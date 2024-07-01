...

Liburan Sekolah, Volume Penumpang di Stasiun Pasar Senen Membludak Senin Pagi

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 12:30 WIB
Antrean panjang terjadi di pintu pemeriksaan tiket Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/7). Kepadatan juga terlihat di ruang tunggu utama, ruang tunggu keberangkatan hingga peron stasiun. 
 
Meningkatnya volume calon penumpang di Stasiun Pasar Senen ini dampak dari libur panjang sekolah. Rata-rata mereka bertujuan untuk pulang ke kampung dan mengunjungi tempat wisata di luar Jakarta. 
 
Jumlah penumpang telah mengalami peningkatan hingga 70 persen sejak awal libur sekolah.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

