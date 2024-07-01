Antrean panjang terjadi di pintu pemeriksaan tiket Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/7). Kepadatan juga terlihat di ruang tunggu utama, ruang tunggu keberangkatan hingga peron stasiun.

Meningkatnya volume calon penumpang di Stasiun Pasar Senen ini dampak dari libur panjang sekolah. Rata-rata mereka bertujuan untuk pulang ke kampung dan mengunjungi tempat wisata di luar Jakarta.

Jumlah penumpang telah mengalami peningkatan hingga 70 persen sejak awal libur sekolah.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News