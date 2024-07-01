Antrean panjang terjadi di pintu pemeriksaan tiket Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/7). Kepadatan juga terlihat di ruang tunggu utama, ruang tunggu keberangkatan hingga peron stasiun.
Meningkatnya volume calon penumpang di Stasiun Pasar Senen ini dampak dari libur panjang sekolah. Rata-rata mereka bertujuan untuk pulang ke kampung dan mengunjungi tempat wisata di luar Jakarta.
Jumlah penumpang telah mengalami peningkatan hingga 70 persen sejak awal libur sekolah.
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow