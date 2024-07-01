...

CCTV Pembunuhan Vina Tak Dibuka, Kuasa Hukum Pegi Setiawan akan Laporkan Ayah Eky Iptu Rudiana

Miftahudin, Jurnalis · Senin 01 Juli 2024 10:10 WIB
Kuasa hukum Pegi Setiawan berencana melaporkan Iptu Rudiana, ayah kandung Eky, Senin (1/7). Dengan tuduhan perintangan penyidikan terkait CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eky yang belum diungkap.
 
Dalam keterangan yang tertuang diputusan pengadilan, CCTV ditemukan usai 8 orang tersangka ditangkap.  
 
Kuasa hukum Pegi Setiawan kemudian mempertanyakan kenapa CCTV tersebut tidak dibuka. Padahal CCTV tersebut menurutnya penting untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. 
 
Kontributor: Miftahudin 
Produser: Akira AW

(fru)

