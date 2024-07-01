Kuasa hukum Pegi Setiawan berencana melaporkan Iptu Rudiana, ayah kandung Eky, Senin (1/7). Dengan tuduhan perintangan penyidikan terkait CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eky yang belum diungkap.

Dalam keterangan yang tertuang diputusan pengadilan, CCTV ditemukan usai 8 orang tersangka ditangkap.

Kuasa hukum Pegi Setiawan kemudian mempertanyakan kenapa CCTV tersebut tidak dibuka. Padahal CCTV tersebut menurutnya penting untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut.

Kontributor: Miftahudin

Produser: Akira AW

(fru)

