UNESCO menunjuk boy grup asal Korea Selatan, Seventeen sebagai duta persahabatan pemuda. Penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Unesco Audrey Azoulay dalam sebuah acara penyambutan di markas Unesco, Paris, Prancis.

Joshua Seventeen yang mewakili personel Seventeen menyatakan Seventeen akan menyumbang USD1 juta untuk pengembangan proyek bersama UNESCO.

