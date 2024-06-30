Pasangan suami istri di Situbondo menciptakan karya seni kerajinan bernilai tinggi. Uniknya karya tersebut berasal dari akar limbah kayu jati yang terbuang di sekitar kawasan Gunung Ringgit.

Usaha Humaedy (50) dan Innani (47) yang dirintis sejak tahun 1998 itu diberi nama Akar Dewa Jati. Setiap produk yang dihasilkan berdasarkan bentuk akar secara alami dan gaya abstrak alami sehingga menjadi sebuah kreasi yang artistik dan menarik.

Jenis produk atau barang seni yang dihasilkan antara lain alat makan, furniture, tempat minum dan mangkok. Sejumlah negara yang menjadi langganan ekspor seperti Jerman, Perancis hingga Slovenia. Harga produk bervariasi yaitu dari harga Rp10 ribu hingga belasan juta rupiah.

Reporter: Riski Amirul Ahmad

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News