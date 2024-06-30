...

Pasutri di Situbondo Ciptakan Karya Seni Berniali Tinggi dari Limbah Akar Pohon Jati

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 17:00 WIB
A A A
Pasangan suami istri di Situbondo menciptakan karya seni kerajinan bernilai tinggi. Uniknya karya tersebut berasal dari akar limbah kayu jati yang terbuang di sekitar kawasan Gunung Ringgit.
 
Usaha Humaedy (50) dan Innani (47) yang dirintis sejak tahun 1998 itu diberi nama Akar Dewa Jati. Setiap produk yang dihasilkan berdasarkan bentuk akar secara alami dan gaya abstrak alami sehingga menjadi sebuah kreasi yang artistik dan menarik.
 
Jenis produk atau barang seni yang dihasilkan antara lain alat makan, furniture, tempat minum dan mangkok. Sejumlah negara yang menjadi langganan ekspor seperti Jerman, Perancis hingga Slovenia. Harga produk bervariasi  yaitu dari harga Rp10 ribu hingga belasan juta rupiah.
 
Reporter: Riski Amirul Ahmad
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini