Inilah suasana festival balon udara yang digelar di Sleman, Minggu (30/6) pagi. Sebanyak 23 balon warna-warni seakan melukis keindahan langit Sleman. Balon mengudara dengan ketinggian sekitar 30 meter.

Balon tidak boleh diterbangkan secara liar agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan maupun masyarakat umum.

Festival ini menjadi daya tarik wisatawan sekaligus mengenalkan balon udara yang dapat diterbangkan dengan aman dan sesuai aturan.

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

