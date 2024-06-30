...

Melihat Festival Balon Udara di Sleman yang Menarik Perhatian Wisatawan

Gunanto Farhan, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 21:00 WIB
Inilah suasana festival balon udara yang digelar di Sleman, Minggu (30/6) pagi. Sebanyak 23 balon warna-warni seakan melukis keindahan langit Sleman. Balon mengudara dengan ketinggian sekitar 30 meter.
 
Balon tidak boleh diterbangkan secara liar agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan maupun masyarakat umum.
 
Festival ini menjadi daya tarik wisatawan sekaligus mengenalkan balon udara yang dapat diterbangkan dengan aman dan sesuai aturan.
 
Reporter: Gunanto Farhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

