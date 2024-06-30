...

Menikmati Keindahan Air Terjun Putri Nglirip sambil Menyantap Rujak Petis Khas Tuban

Pipiet Wibawanto, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2024 18:00 WIB
A A A
Kabupaten Tuban tepatnya di Kecamatan Singgahan menympan pesona wisata Air Terjun Putri Nglirip. Kolam air terjun memiliki warna hijau tosca yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Tak hanya itu saja di sana juga ada makanan khas dari pedesaan yaitu rujak petis.
 
Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan. Seperti buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau hingga bumbu kacang. kemudian bumbu tersebut di aduk menjadi satu. Kita bisa merasakan sensasi menyantap rujak petis tersebut sambil menikmati indahnya air terjun.
 
Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata Air Terjun Putri Nglirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Cukup dengan membayar tiket masuk Rp8 ribu dan menambah Rp15 ribu untuk menikmati rujak.
 
Reporter: Pipiet Wibawanto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

