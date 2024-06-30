Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, silaturahmi ke rumah dinas Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Minggu (30/6) petang. Gus Yusuf tak menampik jika pertemuan mebahas bursa Pilkada 2024.

Jawa Tengah dinilai mempunyai hajat besar yakni Pilgub dan juga Pilkada Kendal. Untuk Pilgub Jawa Tengah PKB mengatakan masih melakukan penjajakan apakah cocok atau tidak jika berkoalisi dengan partai Golkar.

Sedangkan Dico mengatakan saat ini dirinya diberi surat tugas dari Golkar masih untuk Pilgub Jateng dan Pilkada Kendal. Nama Dico sendiri santer dikabarkan akan maju dalam Pilgub Jateng.

Reporter: Eddie Prayitno

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News