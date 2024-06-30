Belasan mobil milik para pengunjung Monas ini tak bisa melanjutkan perjalanan. Lantaran sebagian bannya dalam kondisi gembos. Petugas Dishub sengaja menggembosi ban karena kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan.

Sejumlah pengunjung mengaku kecewa lantaran para pengunjung telah membayar tarif parkir liar sebesar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu. Mereka berharap adanya penindakan dari petugas terkait terhadap para jukir liar.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

