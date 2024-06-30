Viral di media sosial keributan antara prajurit TNI dengan sopir taksi online di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dinarasikan, keributan itu terjadi lantaran sopir hendak mengambil penumpang di dalam bandara.

Setelah kejadian tersebut pihak Lanud Sultan Hasanuddin TNI AU Koopsau II mempertemukan 3 prajurit dan supir taksi online. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak telah sepakat damai.

Reporter: Wahyu Ruslan

Produser: Reza Ramadhan

