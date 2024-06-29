...

Berniat Baik Bantu Orang, Pegawai Mie Ayam Dikeroyok Debt Collector di Tangerang

Aimarani, Jurnalis · Sabtu 29 Juni 2024 22:34 WIB
Viral sebuah video memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan para debt collector terhadap pegawai Mie Ayam. Kejadian itu terjadi di Pasar Kemis, Tangerang, Banten. 
 
Baku hantam pun terjadi, dimana salah seorang pegawai mie ayam dikeroyok oleh sejumlah pria yang diduga debt collector tersebut. Aksi pengeroyokan berhenti setelah petugas keamanan melerai dan mengusir para debt collector itu dari warung mie ayam.
 
Bukan perkara hutang, karyawan mie ayam dikeroyok debt collector karena menolong korban yang sedang diincar Akibat pengeroyokan tersebut, korban bernama Teguh ini mengalami luka di beberapa bagian wajah dan dilarikan ke klinik terdekat guna mendapatkan pertolongan medis.
 
Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis yang menerima laporan masih melakukan pengejaran terhadap kawanan debt collector yang melakukan pengeroyokan. Selain memeriksa tiga orang saksi, Polsek Pasar Kemis juga tengah mengidentifikasi rekaman CCTV untuk mengungkap para pelaku pengeroyokan tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Aimarrani

