Pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendadak viral usai menikahi seorang gadis bule cantik asal Hungaria. Wahyu Diki Yudha Praswetya Raharja (32) menikah dengan bule cantik bernama Lenke Covach. Pernikahan keduanya dilakukan secara adat sesuai agama Hindu yang dianut oleh Diki.

Gadis cantik yang baru dikenalnya lima bulan lalu itu kemudian dibawa pulang ke kampung halaman Diki. Dalam pernikahan acara tersebut, Lenke Covach mengenakan busana kebaya khas masyarakat Hindu tampak berbahagia. Mereka melaksanakan prosesi pencatatan nikah secara resmi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga mendapatkan surat nikah.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Mukhtar Bagus

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News