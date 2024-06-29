Truk kontainer terguling di ruas tol Cakung arah Bintara, Sabtu (29/6/2024).

Kondisi truk hancur terutama pada bagian depan. Sementara muatan container terguling dan jatuh. Pengemudi truk tewas di lokasi setelah terlempar dari truk dan tertimpa muatan kontainer.

Saksi mata mengatakan kecelakaan berawal saat truk melintas dari arah Tanjung Priok menuju Bintara Bekasi. Tiba-tiba truk menabrak pagar pembatas jalan tol, lalu terpental dan terguling bersama muatan container.

Petugas patrol dan Jasa Marga berupaya mengevakuasi tubuh sopir truk yang tertimpa muatan kontainer. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Induk PJR Jaya 3, Ditlantas Polda Metro Jaya.

