Kobaran Api melumat sejumlah rumah permanen dan semi permanen di permukiman pada penduduk di jalan kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (29/06).

Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api diketahui pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah warga. Kemudian membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam rumah.

Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas meski lebih dari lima rumah telah hangus terbakar. Kerugian yang dialami para korban akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News