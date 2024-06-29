Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi. Ketinggian kolom abu teramati sekitar 1.000 m di atas puncak. Arah Kolom abu condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi kali ini di sertai hujan pasir dan abu vulkanik warga di sekitar kaki gunung.

Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada Level III dengan Status Siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung.

Reporter: Joni Nura

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

