Pertemuan politik dilakukan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pada Jumat (28/6/2024) malam. Dalam pertemuan di kantor DPC PDIP Majalengka mereka sepakat berkoalisi Pilkada Majalengka 2024.

Kedua partai sepakat mengusung Mantan Bupati Majalengka periode 2020-2024, Karna Sobahi. Kader partai PDIP itu akan dijodohkan dengan dengan Didin Jaenudin dari Partai Gerindra.

Reporter: Mohamad Zeni Johadi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News