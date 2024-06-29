Pertemuan politik dilakukan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pada Jumat (28/6/2024) malam. Dalam pertemuan di kantor DPC PDIP Majalengka mereka sepakat berkoalisi Pilkada Majalengka 2024.
Kedua partai sepakat mengusung Mantan Bupati Majalengka periode 2020-2024, Karna Sobahi. Kader partai PDIP itu akan dijodohkan dengan dengan Didin Jaenudin dari Partai Gerindra.
Reporter: Mohamad Zeni Johadi
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow